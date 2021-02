Decreto sobre mudança no reajuste dos aluguéis visa otimizar os gastos públicos, segundo Prefeitura do Rio Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:58 | Atualizado 01/02/2021 15:03

A Prefeitura do Rio determinou, por meio de um decreto, que os contratos de locação imobiliária celebrados e prorrogados pelo município, na condição de locatário, deverão ter cláusula de reajuste dos alugueis pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou 2020 com avanço de 4,52%. A norma estabelece ainda que está vedada a aplicação do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel em todo o país. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes no último dia 29, foi publicado no Diário Oficial do Munícipio desta segunda-feira.

Conforme o documento, Paes considerou "a necessidade de otimização dos gastos públicos, sem prejuízo da manutenção da qualidade dos serviços prestados pelo município". O texto também usa como justificativa a "desarmonia entre a evolução da arrecadação municipal e os índices de reajuste de locação imobiliária previstos em alguns contratos".

Publicidade

Nas correções anuais incidentes sobre os contratos já em curso, segundo o texto, caberá ao gestor promover, em negociação com o locador (dono do imóvel) a aplicação imediata e a substituição do IGP-M pelo IPCA. Se o dono do imóvel não aceitar a alteração da cláusula de reajuste, nas prorrogações contratuais e nas datas de correção, o documento prevê que o gestor deve providenciar outro imóvel, "salvo quando, comprovadamente, tal mudança implique em prejuízo econômico para a Administração ou relevante comprometimento na qualidade das atividades de interesse público".

IPCA e IGP-M



Publicidade