O plano leva em consideração a infraestrutura da rede pública e as condições socioeconômicas e sociais dos alunos e professores Imagem Internet

Por Agência Brasil

Publicado 01/02/2021 15:34

Rio - A rede particular de ensino está autorizada a iniciar o ano letivo nesta segunda-feira no município do Rio. No entanto, cabe à cada escola definir se as aulas presenciais retomam hoje ou ao longo da semana.



O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do Município do Rio de Janeiro (Sinepe-Rio) informou que orienta as instituições de ensino a seguir as determinações dos órgãos competentes de saúde do município e do estado de acordo com as bandeiras que estão em vigor relacionadas ao risco da disseminação da covid-19.



"Entendemos a necessidade dos alunos manterem um convívio sócio-afetivo tão prejudicado nesse período de pandemia, mas de forma nenhuma podemos esquecer que ainda estamos vivendo esse momento de pandemia", disse o diretor do Sinepe-Rio, Lucas Werneck.



Rede estadual



Na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, o ano letivo começa no dia 8 de fevereiro, quando será iniciado o processo de diagnóstico dos alunos de todas as séries com o objetivo de entender as possíveis lacunas no aprendizado deixadas ao longo de 2020. Aulas mesmo, só em março, mas ainda sem data definida.



Nesse primeiro bimestre letivo, a proposta da Secretaria Estadual de Educação será a de desenvolver competências e habilidades do currículo essencial, dando continuidade aos estudos de 2020.



"A ideia é trabalhar os anos de 2020 e 2021 como um continuum escolar, de maneira que os conteúdos de 2020 sejam ensinados em 2021, conforme recomendação do Conselho Nacional de Educação (CNE). A partir de maio, será iniciado um trabalho com os conteúdos referentes à série ou ao ano de escolaridade em que o aluno está matriculado", disse a pasta.



Para a volta das atividades escolares, a secretaria estadual considerou duas possibilidades de modelos de ensino: híbrido (remoto e presencial, com turmas em sala de aula em dias alternados) ou somente remoto, a serem adotados de acordo com as recomendações do Comitê Científico e das autoridades de saúde.



Rede municipal



Na rede municipal de ensino da capital fluminense, a volta às aulas terá duas etapas iniciais: remota, a partir de 8 de fevereiro, e presencial, a partir de 24 de fevereiro. As aulas presenciais estão divididas em fases. Na primeira fase, voltam parcialmente alunos da pré-escola, 1º e 2º anos. Na segunda, voltam parcialmente alunos de creches, do 3º ao 6º anos e 9º ano. Na 3ª e última etapa, mais alunos de creches e do 6º ano, alunos do 8º ano e o Programa de Educação de Jovens e Adultos e Classes Especiais.



Para evitar aglomeração, o que pode facilitar a transmissão do novo coronavírus, a quantidade de alunos nas unidades estará condicionada às condições epidemiológicas de cada região administrativa da cidade do Rio. Se o risco estiver moderado (Bandeira Amarela), as unidades escolares poderão receber 75% de seus alunos. Se estiver alto (Bandeira Laranja), 50% de sua capacidade. E se estiver muito alto (Bandeira Vermelha), 30% da capacidade.