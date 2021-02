Com o uso do Rioeduca Em Casa, alunos poderão assistir aula de maneira remota Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 01/02/2021 17:00 | Atualizado 01/02/2021 17:07

Rio - O aplicativo de aprendizagem remota, Rioeduca Em Casa, estará disponível em toda a rede municipal de ensino até a próxima segunda-feira (08/02),início do ano letivo de 2021 para as escolas municipais. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Rio, o programa permitirá realizar aulas simultaneamente entre alunos e professores, por meio de videoconferência.

O download do aplicativo será gratuito, além disso, haverá o chat para tirar dúvidas, fazer uploads, realizar downloads, visualizar PDFs e receber exercícios corrigidos à distância. Outra vantagem do aplicativo será o monitoramento do engajamento: os docentes poderão acompanhar a participação de cada aluno nas aulas.



A iniciativa foi realizada por meio de convênio com a IP.TV Ltda., responsável pela solução tecnológica da plataforma multimeios que irá proporcionar o ensino remoto dos estudantes. A solução tecnológica tem duração inicial de 4 meses sem ônus para a Prefeitura do Rio. A SME irá patrocinar os dados para os alunos, isto é, a franquia de dados do celular não será consumida durante a utilização do aplicativo.