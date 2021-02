Rio de Janeiro - RJ - 31/01/2020 - Prefeito Marcelo Crivella fala sobre as obras na Avenida Niemeyer, na manha de hoje - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta segunda-feira, a mudança de fluxo de veículos na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, devido às obras emergenciais de contenção de encostas. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a medida foi adotada após um relatório elaborado pela GeoRio apontar risco de deslizamento de rochas fragmentadas na altura do Vidigal.



Na ação, vinte agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal vão ajudar a orientar o trânsito na região. Confira as mudanças:



. Nesta segunda-feira, o fluxo de veículos será mantido em mão dupla com operação de "pare e siga" ao longo do dia;

. A partir de terça-feira (1), será implementada uma faixa reversível com sentido único de São Conrado até o Leblon. Ação acontecerá das 6h30 às 10h;

. Após as 10h, a Avenida Niemeyer voltará ao fluxo em mão dupla, com operação "pare e siga".



Para minimizar os transtornos no trânsito, será montado um túnel temporário para execução dos serviços acima do muro já existente. Durante as obras, a manutenção dos túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas ficará suspensa.

Transporte público



As linhas de ônibus e de transporte complementar que atendem ao bairro do Vidigal (linhas STPL L2101 e L2101 e as linhas SPPO 104 e 109) serão mantidas. As demais linhas terão seus itinerários desviados para a Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e Túnel Zuzu Angel.