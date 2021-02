82ª DP (Maricá) Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 17:59 | Atualizado 01/02/2021 18:00

Rio - Um catador de latinhas foi atacado a tiros, na tarde deste domingo (31), em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Anderson Correa foi atingido com cinco tiros na cabeça e socorrido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para o hospital e confirmou a entrada da vítima na unidade. No entanto, não há informações sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).