Chirele Matias de Lima, de 38 anos, foi preso após policiais civis receberem Informações por meio do Disque Denúncia. rlima

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 20:16 | Atualizado 01/02/2021 20:36

Rio - Um homem que estava em liberdade condicional foi preso, nesta segunda-feira, após arrebentar a tornozeleira eletrônica que usava para monitoramento. Policiais da 35ª DP (Campo Grande) localizaram Chirele Matias de Lima, 38 anos, após receberem informações do Disque Denúncia (2253-1177).



Chirele admitiu aos agentes ter tentado arrebentar o aparelho. A prisão ocorreu no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste da capital fluminense. O suspeito já tinha sido preso em 2018, após causar um acidente com o carro que tinha roubado. Na ocasião, os policias encontraram um revólver calibre .38 com ele.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:

APP: Disque Denúncia RJ

Número: (21) 2253 1177

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).