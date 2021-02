Hospital Municipal Jesus recebe 800 testes de antígeno para detecção de coronavírus Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 20:28 | Atualizado 02/02/2021 13:55

Rio - O Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, Zona Norte, recebeu nesta segunda-feira 800 testes de antígeno para detecção de coronavírus, para uso tanto nas crianças internadas quanto em suas mães. O material faz parte do segundo lote de 10 mil testes repassados pelo Movimento União Rio para a Secretaria Municipal de Saúde como forma reforçar o combate à pandemia.



O Movimento União Rio foi criado em março de 2020, com o objetivo de unir pessoas, organizações e empresas que se mobilizaram para tentar reduzir os impactos da pandemia da covid-19 no estado. O primeiro lote de 10 mil testes doados pelo grupo Multiplan foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde no início de janeiro e distribuído para as unidades de Atenção Primária. Os testes de antígeno apresentam resultado em cerca de 20 minutos com maior precisão do que os testes rápidos anteriormente usados.



No Hospital Jesus, os testes serão aplicados tanto para o diagnóstico dos pequenos pacientes quanto em suas mães, importante para evitar a transmissão cruzada do vírus. Como as crianças precisam ficar com acompanhantes no hospital, é imprescindível que os responsáveis sejam testados.



"Para pacientes adultos, por precaução não é permitida a permanência de acompanhantes. Mas em hospitais pediátricos, como o Jesus, um responsável precisa estar junto da criança e, por isso, é imprescindível que seja testado, principalmente se o paciente for de enfermarias não-covid, como a cirúrgica, onde não pode haver o risco de circulação do vírus. Se a mãe for testada e der positivo, é preciso que indique um outro familiar, negativado, para poder ficar com a criança durante a internação”, explica a diretora do hospital, Cláudia Nastari.



A entrega simbólica dos testes ao Hospital Municipal Jesus foi feita pela representante do Movimento União Rio, Roberta Costa Marques, que é diretora executiva do instituto Desiderata. Estiveram também presentes Vander Giordano, vice-presidente institucional do Grupo Multiplan; Katia Telles Nogueira, presidente da Soperj, além da diretora da unidade, Cláudia Nastari, do superintendente de vigilância em Saúde do município, Márcio Garcia, e do Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz.



Sobre o Movimento União Rio



O União Rio é um movimento voluntário da sociedade civil, com mais de 400 pessoas engajadas, que atua auxiliando em três frentes: ativação de leitos hospitalares, doação de EPIs para profissionais de saúde e das forças de segurança e a doação de cestas de alimentos, material de higiene e limpeza nas comunidades. As prioridades foram definidas com base nas demandas levantadas junto às secretarias de Saúde do Estado e do Município, Superintendência do Ministério da Saúde no Rio e ONGs de base comunitária.



A iniciativa privada colaborou com doações e know-how técnico e o resultado foi a ativação de 432 de leitos (UTI e enfermaria), reforma de 128 consultórios médicos, 1 milhão de itens de EPI doados, 4000 toneladas de alimentos e 1 milhão de litros de material de higiene e limpeza doados para as comunidades vulneráveis. Foram arrecadados R$ 84,3 milhões ao longo de oito meses. Para a Secretaria Municipal de Saúde, já foram doados dois lotes de testes de antígeno, cada um com 10 mil unidades.