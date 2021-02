Por O Dia

Publicado 02/02/2021 12:31

fotogaleria

Rio - A Prefeitura do Rio promoveu, na noite desta segunda-feira, mais uma ação preventiva para evitar aglomerações na Pedra do Sal e entorno, no bairro da Saúde, Região Central da cidade. Além de ocupar pontos estratégicos da localidade até o início da madrugada desta terça-feira coibindo possíveis eventos irregulares, a operação integrada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) fiscalizou estabelecimentos do Largo de São Francisco da Prainha e da Rua Sacadura Cabral, interditando um deles por falta de licenciamento, e registrando, ao todo, três infrações por irregularidades administrativas e sanitárias.As multas foram aplicadas por fiscais do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Seop. O comboio contou ainda com equipes das coordenadorias de Controle Urbano (CCU, que fiscaliza o comércio ambulante) e de Reboques, ambas vinculadas à Seop; da Secretaria Municipal de Assistência Social; da Light; e da Polícia Militar.Na fiscalização do trânsito, foram seis autuações, com três veículos removidos por estacionamento irregular.