Prefeitura de Saquarema cancela carnaval 2021

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 12:55

Rio - A Prefeitura de Saquarema publicou, em edição extra do Diário Oficial, o decreto que cancela as festas de carnaval na cidade, bem como dá outras providências para evitar qualquer tipo de aglomeração nas ruas e eventos em espaços públicos e privados nos dias de festividades carnavalescas do ano de 2021. A determinação estabelece novas regras sanitárias de prevenção e combate à Covid-19 no município.



A decisão foi baseada nas análises sistemáticas dos indicadores epidemiológicos da cidade, bem como nos dados de acompanhamento de todo o Estado do Rio de Janeiro. O aumento do número de casos e óbitos, além da capacidade de atendimento na rede municipal e estadual de saúde foi levado em conta.



“Mesmo com o início da vacinação, esse não é o momento de relaxar com as medidas de prevenção. Não é o momento de aglomerações. Estamos trabalhando diariamente, unindo áreas da saúde, segurança pública, educação e outras, para solicitar apoio e a conscientizar a população de que o combate ao Covid-19 é uma responsabilidade de todos”, disse a prefeita Manoela Peres.



Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema apontam que o carnaval poderá aumentar consideravelmente a contaminação das pessoas, bem como o número de casos na cidade. Mesmo com a chegada dos dois lotes de vacina do Butantan e Fiocruz, o Plano Nacional de Imunização não permite imunizar toda a população, o que exige ainda mais esforço e cautela.



“Estaremos com nossas equipes de trabalho reforçadas, principalmente nas barreiras sanitárias. Guarda Civil, PROEIS, Fiscalização de Posturas e Agentes de Apoio continuarão atuando, diariamente, 24 horas por dia, nas entradas da cidade, controlando o acesso de todos ao município”, informou o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade dos Santos.