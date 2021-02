O acusado foi encaminhado para o sistema prisional. PCERJ

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 16:02

Rio- Agentes da Polícia Civil da 20ª DP (Vila Isabel) prenderam um jovem, de 20 anos, nesta segunda-feira, (02) acusado de tentativa de estelionato contra um idoso. Após investigações e cruzamento de dados do setor de inteligência da unidade, os militares conseguiram chegar até o acusado e efetuar a prisão.

Segundo informações dos agentes, o jovem teria conseguido dados bancários da vítima, de 75 anos, e com isso telefonou informando ao idoso que ele teria uma restituição para receber devido a uma empréstimo consignado. Após conseguir convence-lo, acusado marcou um encontro sob o pretexto de que a vítima teria preencher um formulário de cadastro para a liberação do deposito.

A delegacia foi comunicada do encontro e o rapaz acabou sendo presos pelos agentes da 20ª DP no momento em que tentava consumar o crime. O acusado ainda teria conseguido fazer o idoso assinar um documento de empréstimo conseguindo, já com cessão de crédito.

O jovem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.