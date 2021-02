Claudio Castro Estefan Radovicz

Por Carolina Freitas

Publicado 02/02/2021 17:29

Plano de Governo para 2021. Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, apresentou nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o A apresentação aconteceu um pouco antes de começar a eleição dos membros da nova Mesa Diretora da Alerj para o biênio (2021/2023).

Castro começou o discurso dizendo que havia três razões para ele estar no Plenário da Casa Legislativa: Respeito ao parlamento, gratidão e crescimento econômico.

"Há três razões objetivos para que eu esteja aqui no dia de hoje. A primeira é o meu mais profundo respeito pelo parlamento. Como muitos sabem, eu sou filho do parlamento. Lugar onde eu tive a oportunidade de aprender muito. De dialogar, construir pontes, discutir e aprovar importantes temas que refletem na vida das pessoas. A segunda razão é uma singela palavra que me representa muito como ser humano: Gratidão. Já a terceira e última, é para fazer um convite para firmarmos um pacto pelo crescimento econômico. Pela geração de empregos e pelo enfrentamento a pobreza. Um pacto que não seja somente no parlamento e do Executivo estadual, mas um pacto que envolva Governo Federal, Prefeituras, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Defensoria Pública", disse o governador em exercício.



Além disso, Cláudio Castro pediu a atenção da deputada Renata Souza (PSOL), para que as crianças e jovens não sejam "alvos de uma guerra insana". Ele citou a morte de Emily e Rebecca, que foram baleadas em um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , no dia 4 de dezembro de 2021.

"As fotos da Emily e da Rebecca não saem da minha cabeça. Crianças que tinham a idade da minha filha."

Ele também pediu um pacto aos deputados Salema (PSD), Poulbel (PSL), Gualberto (PSL), Rodrigo Amorim (PSL), Alexandre Knoploch (PSL), e "tantos outros que defendem a segurança pública. Para que nossos valorosos policiais militares e civis, assim como do Corpo de Bombeiros e os policiais penais, possam exercer suas atividades sabendo que voltarão para casa após o fim do expediente."

O governador em exercício pediu a atenção voltada também para a educação, ao deputado

Waldeck Carneiro (PT). "Quero que as crianças e jovens voltem a acreditar na capacidade emancipadora de nossa escola pública."

"Nosso estado vai além da capital. É preciso de um desenvolvimento econômico para nossa Baixada Fluminense, o Noroeste, Médio Paraíba, Centro-Sul, Costa Verde, Norte e Região Serrada", disse Castro ao pedir apoio aos deputados Márcio Canella (MBD) e Rosenverg Reis (MDB).

Cláudio afirmou ainda que o Rio precisa ser lembrado pelo o que possui de melhor. "Não há nesse país um estado tão maravilho quanto o nosso. Não há nesse mundo um povo tão alegre, hospitaleiro e corajoso como o nosso. Somos a mais genuína expressão de nosso povo. É fundamental estabelecer hoje um compromisso além. Quero levar esse diálogo para fora do governo e do parlamento. Quero abrir as portas para todos os sindicatos, associações e entidades comprometidas com o futuro."

Por fim, ele disse que é sempre bom romper barreiras, ouvir, e testemunhas com gestos o dever de servir ao povo. "É da síntese das nossas diferenças que avançaremos rumo a um futuro melhor. Quero reforçar a importância do diálogo fraterno entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa do Rio", finalizou.