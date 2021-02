Recapeamento de asfalto sendo realizado no bairro de Nova Cidade Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Publicado 02/02/2021 16:36

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo deu início à novas frentes de obras e serviços relacionados a limpeza, desobstrução de canais, galerias e redes de esgoto, além de intensificar o recolhimento de lixo e capinação de áreas públicas do município. As ações começaram neste mês e fazem parte do cronograma de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que também atendem às solicitações mais urgentes e realizam diariamente a manutenção da estrutura física do município.

Inicialmente, as equipes realizaram o recapeamento asfáltico em ruas dos bairros de Trindade, Nova Cidade e Ipiiba. Na Avenida Maricá, houve mutirão de limpeza de galerias, poda de arvores e retirada de lixo acumulado nas calçadas.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, afirmou que os serviços emergenciais não irão parar e a meta é atender a todas as demandas da população.

"Estamos com várias frentes de obras por toda a cidade desde o primeiro dia de nosso governo. E não iremos descansar enquanto todas as demandas não forem sanadas. São serviços emergenciais e não podemos deixar de executá-los", disse o prefeito.