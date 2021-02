19ª Delegacia de Polícia Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 16:35 | Atualizado 02/02/2021 16:37

Rio - Agentes da 19ª DP (Tijuca) prenderam, nesta segunda-feira, um homem acusado de incendiar carros na Tijuca e em Vila Isabel, Zona Norte. A investigação da Polícia Civil aponta que ele ateava fogo nos veículos estacionados de forma aleatória após o consumo de álcool e drogas. Em janeiro, o homem teria incendiado três carros.

O suspeito foi encontrado nas proximidades da Praça Saens Peña, na Tijuca. O criminoso não possui endereço ou residência fixa. Para ser capturado foi monitorado pelo setor de inteligência da 19ª DP. Ao ser preso, estava com as mesmas roupas que usava no dia de um dos crimes e confessou os delitos.



Segundo as investigações, o incendiário possui mais de 14 passagens pela polícia por crimes de incêndio e já foi preso pelo mesmo ato no ano passado. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.