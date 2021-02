Presidente da Alerj, deputado André Ceciliano DIVULGAÇÃO/ALERJ

Por Carolina Freitas

Publicado 02/02/2021 16:35 | Atualizado 02/02/2021 17:44

Rio - O Deputado André Ceciliano (PT), foi reeleito, na tarde desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por (64 votos sim, três contrários e duas abstenções), pelos próximos dois anos. O parlamentar precisava de no mínimo 36 votos favoráveis para continuar comandando a Casa.

A Mesa Diretora é composta por 13 integrantes: presidente, quatro vice-presidentes, quatro secretários e quatro vogais. Todos os integrantes são efetivos e têm direito a voto:

Publicidade

Presidente: André Ceciliano (PT)



1º Vice-presidente: Jair Bittencourt (PP)



2º Vice-presidente: Chico Machado (PSD)



3º Vice-presidente: Franciane Motta (MDB)



4º Vice-presidente: Samuel Malafaia (DEM)



1º Secretário da Mesa: Marcos Muller (SDD)



2º Secretário: Tia Ju (REP)



3º Secretário: Renato Zaca (PRTB)



4º Secretário: Filipe Soares (DEM)



1º vogal: Pedro Brazão (PL)



2º vogal: Dr. Deodalto (DEM)



3º vogal: Valdecy da Saúde (PTC)



4º vogal: Giovani Ratinho (PROS)

A votação foi feita por ordem alfabética e de forma aberta – cada deputado declarou seu voto. A chapa foi eleita por maioria absoluta dos votos (36), em primeira chamada, e, por maioria simples (metade dos presentes mais um), em segunda chamada.

Publicidade

Os parlamentares puderam votar a favor ou contra as chapas, podiam também abster-se ou até mesmo votar somente em determinados integrantes da chapa.

"Feliz por continuar junto com nosso presidente André Ceciliano trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. Com harmonia e diálogo, seguiremos apoiando o governo nas medidas boas, principalmente para o Noroeste e Norte Fluminense, regiões que tenho muito orgulho de representar. Vamos continuar levando muitas benfeitorias para o interior", afirmou o deputado Jair Bittencourt.