Foram apreendidos cerca de 259 mudas da erva Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:27

No início desta terça-feira (02), um homem foi preso em flagrante por plantar maconha no terraço de sua residência, localizada no bairro de Benfica, Zona Norte do Rio. No local, a policiais civis da 44ª DP (Inhaúma) apreenderam cerca de 259 pés da droga.

Após investigações da distrital, o acusado foi localizado e capturado. O homem foi encaminhado à delegacia e será autuado pelo crime de tráfico de drogas.

