Delegacia da Praça da Bandeira prendeu suspeito no município de Cabo Frio. Reprodução Google Maps

Publicado 02/02/2021 20:30

Rio - Policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) prenderam, nesta terça-feira (02), um homem suspeito de participar do homicídio de Ronaldo Gomes Vieira em março de 2018 no município de Itaboraí. Thiago Gomes Alves foi localizado em Cabo Frio e levado sem resistência. A Polícia Civil o encontrou após cruzamento de dados e monitoramento de movimentações.

A prisão preventiva de Thiago foi decretada em novembro de 2018 pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Itaboraí pelo homicídio ocorrido no bairro de Grande Rio, em Itaboraí. Segundo a Polícia Civil, Ronaldo teve seu corpo carbonizado, enterrado nos fundos de um bar e coberto com concreto para dificultar a localização. Além disso, a Polícia alega que Ronaldo fora morto por estar cobrando uma dívida de venda de cigarros e bebidas de Katia Silene Borges de Oliveira, dona do Bar da Baiana.