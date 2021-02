Moradores relatam intenso tiroteio em Quintino Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 07:37 | Atualizado 03/02/2021 09:19

Rio - Três pessoas morreram e outras três foram presas durante uma operação da Polícia Militar no Morro da Caixa D'Água, em Quintino, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. De acordo com relatos de moradores, um intenso tiroteio na região começou por volta das 5h40.

"Muito tiro em Quintino, nem posso dormir em paz", comentou uma moradora nas redes sociais. "Entrei no ônibus e a bala comendo em Quintino. O primeiro sufoco do ano ta pago direitinho né", falou outra.

"6h da manhã o tiro já tava comendo. São 7:05 e ainda tá rolando freneticamente. Isso pq eu nem moro exatamente do lado, hein, e tô ouvindo em alto e bom som. Quintino, água santa e piedade tão pegando fogo, cuidado na região", disse mais um.

Os PMs estão fazendo abordagens a pessoas que passam pela parte baixa da comunidade. Um veículo blindado da corporação está na região mais alta.