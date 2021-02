Rio de Janeiro

Crivella e outros 25 acusados viram réus por integrar organização criminosa

Para Justiça do Rio, mensagens trocadas entre integrantes do grupo deixam explícitas partilhas de propinas e a exigência, junto ao então prefeito, de obtenção de retorno financeiro do investimento que nele havia sido feito no caso conhecido como 'QG da Propina'

Publicado 04/02/2021 10:03 | Atualizado há 1 hora