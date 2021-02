BR-101, altura de São Gonçalo Reprodução / Google Street View

Publicado 04/02/2021 10:02 | Atualizado 04/02/2021 11:16

Rio - Treze pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus, um caminhão e dois carros, na BR-101, no km 303,1, altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quinta-feira. Segundo a Arteris Fluminense, três vítimas, duas com ferimentos leves e uma com ferimento moderado foram atendidas por equipes da concessionária.

O Corpo de Bombeiros também atua no local e atendeu quatro vítimas, três homens e uma mulher, que foram levadas pela ambulância.

As sete vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Alberto Torres, em Colubandê, no município de São Gonçalo. Seis vítimas foram liberadas no local.

A concessionária da rodovia informou que a pista sentido Rio de Janeiro está totalmente interdita por conta do acidente e não há previsão de liberação. Às 9h48, a faixa da esquerda, sentido Rio de Janeiro, foi liberada e havia quatro quilômetros de retenção no local.

Às 10h30, a pista foi totalmente liberada, mas ainda havia fila no local.

A Polícia Rodoviária Federal também informou que o trânsito já foi liberado.