04/02/2021

Rio - Criada em 2012 para resgatar, proteger, tratar e amar animais de rua, a ONG Paraíso dos Focinhos resolveu dar um incentivo a mais para o adotante. O trabalho consiste em resgatar, abrigar, cuidar, além de dar muito carinho e em seguida colocar o animal para adoção. Sempre castrado, com boa saúde e primeira vacina.Agora quem adotar um animal na Paraíso vai ter mais que isso. A ONG está oferecendo para cada animal adotado, um ano de consultas grátis na clínica Paraíso Super Pet, e três anos de vacinas.Segundo a presidente da organização, Hanry Soares, o objetivo é incentivar mais adoções, e também conhecer como gira a roda da sustentabilidade da ONG“A clínica destina parte do lucro par os animais que assistimos. Assim, damos a oportunidade de conhecerem nosso trabalho, ajudarem e ainda oferecemos aos animais que acolhemos e cuidamos uma assistência de quem já os conhece, de qualidade pioneira e ainda de graça para os tutores”.Para adotar um animal da Paraíso dos Focinhos, o interessado precisa: RG e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista com a equipe responsável pelas adoções.Rosana França, adotou dois cachorrinhos de uma vez, O Ted de 12 anos e a Frida de 8. Ela optou por animais idosos, porque segundo ela, geralmente as pessoas preferem os filhotes e os mais velhos ficam esquecidos.“Os animais idosos são infinitamente carinhosos e muito agradecidos quando ganham um lar. Eu amo os meus velhinhos”, disse Rosana.E completou: “Desde que adotei meus filhos, sempre recebi apoio da ONG. Todos os exames foram feitos na clínica Paraíso Super Pet. Além disso, ganhei as vacinas. Já precisei levar o Ted para uma consulta, não tive custo nenhum. Para quem sonha com um animal e não tem condições de arcar com essas despesas, essa ação da Paraíso só vem a contribuir para que essas pessoas adotem, além de incentivar mesmo o aumento no número de adoções”.Hoje a ONG Paraíso dos Focinhos abriga cerca de 450 animais com histórico de zoofilia, maus-tratos, abandono e até atingidos por arma de fogo.Certificação da Organização da Sociedade Civil de Interesse PúblicoHá três anos a Paraíso recebeu a certificação OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Um título recebido diretamente do Ministério da Justiça, somente dado a organizações idôneas e transparentes.“Nossa luta é contra o abandono e maus-tratos de animais. E grande parte do nosso trabalho consiste em oferecer uma segunda chance para todos que chegam até nosso abrigo. E temos a missão de ajuda-los a superar o passado e encontra um novo lar.”A presidente da ONG finalizou: “O adotante só precisa dar muito amor, carinho, sofá e uma raçãozinha, o resto, pode deixar que a gente cuida. Não compre, adote.”