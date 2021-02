Secretaria de Saúde lança portal para tirar dúvidas sobre vacinação no Rio de Janeiro. Divulgação/SES

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 15:24

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde lançou, nesta quinta-feira (04), um portal para informar aos cidadãos fluminenses sobre a vacinação contra a covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O website já pode ser acessado, onde o internauta encontra um vacinômetro, simulador de fases da vacinação e uma área com perguntas e respostas.

"A ideia é darmos cada vez mais transparência aos dados de saúde. Agora, neste portal, vamos garantir que a população receba informações seguras e tire suas dúvidas sobre a vacinação", disse o secretário de Saúde Carlos Alberto Chaves.

No site, é possível monitorar a evolução da vacinação em todos os municípios do Rio de Janeiro através do vacinômetro que será atualizado diariamente. Além disso, o simulador de fases da vacinação responde em qual momento cada cidadão será vacinado, só é necessário preencher informações como data de nascimento, profissão, doenças diagnosticadas e condição atual.

O portal também traz uma aba de perguntas e respostas sobre a vacinação, esclarecendo dúvidas como segurança da vacina e efeitos adversos. Também é possível consultar mais informações sobre o Plano Nacional de Vacinação. O portal foi elaborado pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica da SES e será atualizado constantemente.