Acidente aconteceu na BR-101, altura de São Gonçalo. Reprodução / Google Street View

Publicado 04/02/2021 16:12

Rio - O grave acidente entre um ônibus, um caminhão e dois carros , manhã desta quinta-feira (04), na BR-101, altura de São Gonçalo, deixou um homem morto, ainda não identificado. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o óbito de um homem negro, de aparentemente 30 anos de idade. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da região.

A SES informou ainda que Wanderlei M. Andre, 46 anos, Marta R. Gomes, 34, Lucas Marequito Martins, 21, e um adolescente de 17 foram atendidos no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. De acordo com um funcionário do hospital, todos têm quadro estável.