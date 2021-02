Leilões acontecerão na próxima semana. Divulgação/Detro-RJ

Publicado 04/02/2021 17:00

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) realizará dois leilões de veículos, nas próximas segunda (08/02) e terça-feira (09/02), às 10h. Serão oferecidos 279 lotes e os lances poderão ser dados de forma online e presencial. Para participar de forma remota, basta acessa o site da Rebocar Leilões , onde as fotos ilustrativas e descrições dos lotes já estão disponíveis para consulta.

As sessões presenciais acontecerão no depósito de Vargem Grande, na Estrada dos Bandeirantes, 28.137. O uso de máscaras é obrigatório e os presentes deverão respeitar o distanciamento social. Também será disponibilizado álcool em gel no local.



Os interessados em ver os veículos presencialmente podem agendar visita através do WhatsApp (21) 99862-9879 ou pelo e-mail [email protected] . Os veículos arrematados devem ser retirados do depósito no estado em que foram adquiridos.

Para mais informações, editais e datas dos próximos leilões, acesse aqui

