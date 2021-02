'Rabo Seco' é apreendido por policiais da UPP Andaraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 17:01 | Atualizado 04/02/2021 17:03

Rio - Um menor de 15 anos, conhecido como 'Rabo Seco', foi apreendido na tarde desta quinta-feira por policiais da UPP Andaraí, no Complexo do Andaraí, na Zona Norte do Rio. Contra o jovem havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio em dezembro de 2020, expedido pela Vara de Infância e da Juventude.

O jovem teria envolvimento com o tráfico do local e exercia a função de segurança no complexo. Ele já estava sendo monitorado pelo Núcleo de Inteligência da UPP Andaraí.

'Rabo Seco' foi encaminhado para a 20ª DP (Vila Isabel) e está à disposição da Justiça.