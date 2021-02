Trem descarrilou na tarde desta quinta-feira na altura de Ramos, na Zona Norte Agetransp / Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 19:51 | Atualizado 04/02/2021 20:14

Rio - Um trem da Supervia descarrilou, na tarde desta quinta-feira, quando passava nas proximidades de Ramos, na Zona Norte. De acordo com as primeiras informações, os passageiros que estavam no momento do incidente tiveram que descer e andar pelos trilhos. Ninguém ficou ferido.



Segundo a concessionária responsável pelos trens, as partidas da Central do Brasil para Gramacho foram suspensas e só retomaram o serviço às 19h30. Já os trens do ramal Saracuruna operaram entre Penha e Gramacho e entre Gramacho e Saracuruna durante a tarde.

As extensões Guapimirim e Vila Inhomirim não foram afetadas. Ainda segundo a Supervia, a todo momento, os passageiros estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e estações e pelos canais digitais da concessionária. A empresa apura internamente as causas da ocorrência.

A Agetransp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, informou que está apurando as circunstâncias do descarrilamento.

No twitter, o deputado Chico Alencar (PSOL) comentou sobre o problema e destacou o aumento da tarifa: