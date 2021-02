Hospital Modular de Nova Iguaçu DIVULGAÇÃO

Publicado 04/02/2021 20:30 | Atualizado 04/02/2021 20:30

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou, nesta quinta-feira, que anulou o contrato de administração da Organização Social (OS) que iria administrar o Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A OS Cruz Vermelha Brasileira Filial Rio Grande do Sul, que havia sido declarada vencedora do processo de seleção, apresentou documento com informação incorreta.



Segundo a SES, as quatro OSs que participaram do processo já haviam sido declaradas inabilitadas por não terem apresentado todos os documentos exigidos no edital. Dessa forma, um novo edital será publicado na próxima semana.



Em nota, a pasta lamentou o ocorrido. "A SES informa que está revendo os trâmites internos para realização de licitações e chamamentos públicos, visando aperfeiçoar e corrigir possíveis erros de processo. Ressalta ainda que a atual gestão precisou reformular as equipes técnicas responsáveis pelas etapas legais de construção de um certame. A secretaria lamenta que o processo tenha que ser refeito e que isso possa adiar a abertura do hospital modular de Nova Iguaçu, mas a correção, a transparência e a legalidade são inegociáveis"