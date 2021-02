Passagem de frente fria mudará o tempo na cidade Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio - A chegada de uma frente fria irá mudar o tempo na cidade do Rio nesta sexta-feira. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão é de pancadas de chuva já nesta madrugada. Durante o dia, o tempo permanecerá chuvoso e os ventos podem ser fortes, com rajadas de até 76 km/h. As temperaturas estarão em queda de mais de 10 graus.

Um sistema de alta pressão no oceano e uma massa de ar quente mantiveram o calor durante vários dias na cidade do Rio, impedindo tanto a chegada de frentes frias quanto a formação de nuvens de chuva sobre o município. A máxima registrada nesta quinta-feira (4) foi de 41,3°C, em Guaratiba, na Zona Oeste, enquanto a prevista para este sábado (6) é de 28°C.



"A chuva nesta sexta-feira começa com pancadas, tanto na madrugada quanto na manhã, mas em pontos isolados. A partir da tarde, ganha mais força, passando a ser moderada a forte. A partir da manhã de sábado, a chuva forte começa a diminuir de intensidade, passando a ser fraca até o final do sábado. Já no domingo, a chuva vai ser apenas fraca em alguns pontos", explicou a meteorologista do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.

Confira a previsão para os próximos dias

No sábado (6), a passagem desta frente fria pelo oceano ainda manterá o tempo instável no Rio, com céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média, 35 mm neste dia. As temperaturas caem, com máxima prevista de 28°C.



No domingo (7) e na segunda-feira (8), o tempo continuará instável no Rio devido ao transporte de umidade do mar em direção ao continente, com predomínio de céu nublado, mas com diminuição da intensidade da chuva. A previsão é de chuva fraca, isolada, a qualquer momento do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova em torno de 10mm, em média, em cada um destes dias.

Recomendações em casos de alagamento

. Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acessos;

. Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

. Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos

sob a água, além de risco de doenças;

. Não fique próximo à beira de córregos e rios;

. Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.