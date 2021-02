Homem é encontrado morto em estação do BRT Transcarioca na Zona Oeste Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:12 | Atualizado 05/02/2021 12:22

Rio - Um homem foi encontrado morto dentro da estação Praça Seca, do BRT Transcarioca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informação preliminares da Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade revelada, morreu de causas naturais. A estação ficou fechada no início da manhã para embarque e desembarque, sendo reaberta horas depois.

Em nota, a concessionária lamentou o ocorrido: "Infelizmente, um homem veio a óbito no interior do módulo expresso da estação Praça Seca, no corredor Transcarioca".