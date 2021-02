A Carta Fabril irá inaugurar uma nova fábrica de papel em Piraí, Sul Fluminense, gerando 500 novos empregos na região. Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:15

Dentro de três anos, com investimentos de R$ 350 milhões, a Carta Fabril irá inaugurar uma nova fábrica de papel em Piraí, Sul Fluminense, gerando 500 novos empregos na região. A unidade terá capacidade de produção de 5 mil toneladas de papel por mês. O empreendimento foi anunciado nesta quarta-feira (03/02), durante reunião de executivos da empresa com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.



- Trata-se de uma empresa genuinamente fluminense, que é referência na sua área, sendo uma das cinco maiores empresas no setor de higiene pessoal no Brasil. Temos trabalhado muito e mantido um diálogo constante com os empreendedores para que eles tenham a confiança necessária para investir no estado do Rio de Janeiro. O que podemos garantir é que o Estado tem buscado ser um facilitador, sempre dentro das regras estabelecidas, é claro, para quem deseja gerar emprego e renda para a nossa população - afirma o governador em exercício Cláudio Castro.



A fábrica de papel contará com equipamentos de alta tecnologia, o que irá aumentar o consumo de energia das operações do grupo, que passará de 2,5 MWh (megawatt-hora) para 10 MWh.



- Esta expansão vai reforçar o desenvolvimento econômico e social do Sul Fluminense, gerando mais emprego e renda para Piraí e seu entorno. Além disso, vai refletir na ampliação e qualificação da cadeia produtiva e de fornecedores regionais - observa o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares.



A Carta Fabril iniciou suas operações em Piraí em 2017. Em três anos, foram investidos R$ 500 milhões na região. A empresa é responsável hoje por 780 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos. Referência no setor, a empresa tem hoje um faturamento anual de R$ 1,2 bilhões.



- Piraí é um importante eixo de industrialização e de logística do estado do Rio de Janeiro. O município vai se tornar o pilar do desenvolvimento da companhia nos próximos anos - afirma o presidente da Carta Fabril, Victor Coutinho - O apoio que temos hoje, da prefeitura e do governo do estado, tem sido fundamental para a segurança do investimento - conclui.



Atual secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca é de Piraí e acompanhou de perto as negociações que levaram ao novo investimento e oportunidades de trabalho.



- Sabemos o quanto é importante a geração de emprego e renda, ainda mais neste momento pós-pandemia. A fábrica de Piraí possui uma estrutura fantástica, tanto de tecnologia empregada, como de cultura organizacional da empresa, valorizando o funcionário e prezando pela qualidade do produto e pelo meio ambiente - destacou Gustavo Tutuca.



O presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), Júlio Cesar Andrade, acredita que a nova fábrica fortalecerá as vocações locais, impulsionando a cadeia produtiva, com foco no meio ambiente.

- Esta será uma nova história de sucesso para a região. A intenção é desenvolver fornecedores ambientalmente certificados e incentivar a produção de cavaco de eucalipto como matéria prima. Isto vai gerar crescimento econômico, trabalho e renda, fortalecendo o interior do nosso estado - celebrou o presidente do órgão vinculado à secretaria de Desenvolvimento Econômico.