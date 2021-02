Empresa quitará a parcela dos colaboradores que exercem cargos de liderança apenas na segunda-feira Daniel Castelo Branco

Rio - O BRT Rio informou, nesta sexta-feira (5), que o pagamento da segunda parcela do salário de janeiro de 95% de seus colaboradores será realizado no dia de hoje. Serão contemplados todos os funcionários que não exercem cargo de liderança (motoristas, pessoal de manutenção, auxiliares, controladores de estação etc). Os profissionais com cargo de liderança (encarregados, supervisores, coordenadores, gerentes e diretores) receberão na próxima segunda-feira (8). Os recursos virão da postergação e/ou renegociação do pagamento aos fornecedores.



Apesar de conseguir honrar seu principal compromisso financeiro, o BRT Rio segue em busca de soluções emergenciais, ainda que paliativas, para enfrentar o desequilíbrio em suas contas e garantir a continuidade do funcionamento do serviço, mesmo sob uma realidade de colapso econômico-financeiro.



Nos primeiros meses da pandemia, a empresa trabalhou com queda de até 75% no número de passageiros. Atualmente, 11 meses depois do início do combate à covid-19, a queda de usuários se mantém no patamar de 45% em relação ao período anterior à pandemia. A perda de receita entre março de 2020 e janeiro de 2021 atingiu R$ 200 milhões.

As despesas do BRT são custeadas pela tarifa, sem aumento há 25 meses. Ao mesmo tempo, os custos como o pagamento de impostos, óleo diesel, pneus, peças para os veículos e outros insumos não param de crescer.



Apesar das seguidas sinalizações do BRT Rio nos últimos meses sobre o desequilíbrio econômico do sistema, até o momento, não houve qualquer ajuda por parte dos governos municipal, estadual e federal para o enfrentamento dos impactos da pandemia.