Placas contendo o nome de pessoas mortas por conta da violência no Rio Divulgação / Rio de Paz

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 13:17 | Atualizado 05/02/2021 14:05

Rio - Ana Clara Gomes Machado - morta vítima de bala perdida na comunidade Monan Pequeno - teve o seu nome instalado em placa na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul, pela ONG Rio de Paz, nesta sexta-feira (5), junto ao espaço em que a organização mantém placas com nomes de crianças e adolescentes mortos por armas de fogo, a maioria por balas perdidas. No local, há também placas com nomes de policiais mortos vítimas da violência.

Ana, de 5 anos, foi vítima de uma bala perdida enquanto brincava na porta de casa. A Polícia Militar afirmou que realizava uma patrulha e trocou tiros com criminosos próxima à comunidade em que Ana morava, mas família contesta versão, alegando que não havia tiroteio no momento em que ela foi morta. Ana é a segunda criança vítima de bala perdida morta esse ano no estado.

Ativista da ONG Rio de Paz instala placa em protesto pela morte da criança Ana Clara Gomes.#ODia



Créditos: Divulgação/ Rio de Paz pic.twitter.com/9v0SB6bgPg — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2021

A placa com o nome dela está ao lado da de Alice Pamplona da Silva de Souza, de 5 anos, morta na madrugada do dia 1° de janeiro quando via os fogos do Ano Novo, no colo da mãe, no Morro do Turano, no Rio Comprido, Região Central do Rio. Não havia operação policial na localidade. O tiro teria sido disparado a esmo por um bandido.



O Rio de Paz começou a acompanhar os casos de crianças vítimas da violência a partir de 2007, até o momento a ONG contabilizou 80 crianças e adolescentes mortos por armas de fogo no estado fluminense.



De acordo com o coordenador de projetos do Rio de Paz, Lucas Louback, a maioria das crianças mortas contabilizadas pela ONG são pobres e negras. “Essa cultura bélica, que por vezes é estimulada e celebrada por parte dasociedade, tem ceifado muitos inocentes. Isso tem que parar”, afirmou Lucas.



POLICIAL MORTO



Também foi colocada a placa com o nome do policial civil Rodrigo Roboredo nesta sexta.



"A nossa política de segurança tem também tirado a vida dos nossos policiais, que estão expostos a violência que não dá trégua ao Rio", ressaltou Lucas.



O agente foi morto durante um assalto, em São Gonçalo , no dia 13 de janeiro, após reagir ao ataque dos criminosos. Ele foi assassinado na frente da sua esposa e filho.