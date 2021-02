Anderson Leonardo chega à 33ª DP (Realengo) Luciano Belford / Agência O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 05/02/2021 15:08 | Atualizado 05/02/2021 15:11

Rio - O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, chegou às 14h35 desta sexta-feira, na 33ª DP (Realengo). O cantor foi intimado para prestar depoimento na distrital, a respeito da acusação de estupro que recebeu de Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, de 21 anos.



Na chegada, o cantor preferiu não falar com a imprensa a respeito das declarações da suposta vítima que o acusa.



Na quinta-feira, MC Maylon também prestou depoimento na distrital. O funkeiro trouxe a cueca que ele disse ter usado no dia em que o suposto estupro teria acontecido, que, segundo ele, poderia ter vestígios de sangue e esperma. Ele também trouxe o sabonete do motel onde afirma ter se encontrado com Anderson.



Os funcionários do motel também prestariam depoimento nesta sexta-feira, mas solicitaram o reagendamento do depoimento para o início da próxima semana. A expectativa é que o gerente do estabelecimento entre a polícia as imagens de câmeras de segurança do local, para a perícia averiguar se realmente Anderson e MC Maylon estiverem no motel.