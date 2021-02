Frente fria chega ao Rio e trás muita chuva para a cidade. Na foto, descida de ciclistas na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio. Estefan Radovicz / Agência O Dia

CET Rio informou que a Avenida Niemeyer, na Zona Sul, foi fechada preventivamente em ambos os sentidos.

Rio - Devido à forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira, ainformou que a, na Zona Sul, foi fechada preventivamente em ambos os sentidos. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e a GeoRio estão trabalhando em obras emergenciais na via para conter possíveis deslizamentos de rochas fragmentadas, que foram apontados como risco no último relatório técnico.

Nos últimos 15 dias, foram realizados serviços de limpeza na Avenida Niemeyer. Foram retiradas 36 toneladas de lixo como folhas, galhos, garrafas pet, lixo residencial e até tubulação de ferro desativada, o que equivale a 20 caminhões.

De acordo com o AlertaRio, há previsão de chuva moderada a forte a qualquer momento do dia, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de ventos moderados. Um sistema de alta pressão no oceano e uma massa de ar quente mantiveram o calor durante vários dias na cidade do Rio, impedindo tanto a chegada de frentes frias quanto a formação de nuvens de chuva sobre o município.

A máxima registrada nesta quinta-feira (4) foi de 41,3°C, em Guaratiba, na Zona Oeste, enquanto a prevista para este sábado (6) é de 28°C.

"A chuva nesta sexta-feira começa com pancadas, tanto na madrugada quanto na manhã, mas em pontos isolados. A partir da tarde, ganha mais força, passando a ser moderada a forte. A partir da manhã de sábado, a chuva forte começa a diminuir de intensidade, passando a ser fraca até o final do sábado. Já no domingo, a chuva vai ser apenas fraca em alguns pontos", explicou a meteorologista do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.