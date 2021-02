Por O Dia

Publicado 05/02/2021

Rio - Desde a reestruturação de O DIA, em outubro de 2020, o jornal passou por uma série de mudanças. Entre elas está a audiência do Online, que aumentou progressivamente nos últimos meses, batendo recordes, consequentemente, alcançando números históricos. Nesse cenário, a versão impressa também teve uma remodelagem com matérias exclusivas e da fábrica de conteúdos.



Nesta sexta-feira, uma informação inverídica circulou nas redes de que a empresa estaria encerrando as tiragens do jornal impresso, o que não procede. Todos os dias a empresa imprime mais jornais e há, ainda, o aumento a tiragem aos domingos, dia conhecido como o carro chefe dos jornais impressos.



Portanto, não procede a notícia de que o impresso vai acabar, se tratando de uma fake news. A Editoria O DIA está cada diz mais forte, com mais páginas para agregar o impresso, com o Flip. Assim como o digital, a versão em papel segue o seu trabalho de levar informação para os cariocas.

Em 2020, mais 18 jornalistas foram contratados para cobrir 25 cidades do Rio de Janeiro com informação local, fortalecendo a presença de O DIA onde a população mais necessita.