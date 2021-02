Atividades no parque estão respeitando o distanciamento social por causa da covid-19 Divulgação / Prefeitura de Niterói

Por MH

Publicado 07/02/2021 03:00

Rio - O Parque Esportivo e de Inclusão Social do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, está com inscrições abertas para vários esportes e atividades físicas individuais. As vagas são para levantamento de peso, luta greco-romana, atletismo, skate, badminton, além de ginástica funcional para a terceira idade e dança.

Por causa da pandemia, o espaço não está realizando atividades com esportes coletivos e está funcionando com turmas menores para respeitar o distanciamento entre os alunos. Atualmente, há 400 pessoas em atividades regulares e quase 1.200 inscritos em oficinas.

Para se inscrever para as novas turmas é preciso ter mais de sete anos, ser morador do Caramujo ou adjacências e procurar a secretaria do parque, que funciona das 8h às 17h, munido da certidão de nascimento e documento do responsável.

"O parque vai abrigar em torno de 30 atividades esportivas, incluindo modalidades olímpicas, e a ideia é que seja um polo de geração de oportunidades para o bairro do Caramujo e adjacências, buscando salvar vidas através do esporte. Também temos projetos com a terceira idade", explica Oto Bahia, administrador regional do Fonseca e Adjacências.

ESGRIMA E TIRO COM ARCO A CAMINHO

O coordenador do parque, Carlos Aveiro, explica que as atividades estão funcionando seguindo todos os protocolos recomendados contra a covid-19.



"Averiguamos a temperatura de cada pessoa que chega, funcionários e alunos. As atividades são realizadas mantendo o distanciamento permitido, com uso de máscaras e turmas reduzidas. Também disponibilizamos álcool em gel para todos", destaca Aveiro.

O coordenador enfatiza que, em breve, duas novas modalidades olímpicas devem integrar as atividades do parque: Tiro com arco e esgrima.

"Estamos em tratativa com a confederação para doação do material. Já visitamos a sede, que fica em Maricá, e acredito que logo as modalidades estarão disponíveis", conta.