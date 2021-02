Três regiões apresentam bandeira laranja, de risco moderado Reprodução

Rio - Na 16ª edição, o Mapa de Risco da Covid-19, divulgado nesta sexta-feira, mostra que a situação da pandemia se mantém em baixo risco em seis regiões do Estado do Rio de Janeiro. Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana II, Serrana, Litorânea e Norte estão categorizadas em amarelo. Já a Região Metropolitana I permanece em risco moderado (bandeira laranja) e as regiões Centro Sul e Noroeste passaram do risco baixo (bandeira amarela) para o moderado (laranja).



A análise compara os períodos de 17 de janeiro a 23 de janeiro com 03 de janeiro a 9 de janeiro de 2021. Nesse período, o número de óbitos no Rio de Janeiro reduziu 45,5% e o número de casos de internações por síndrome respiratória aguda grave, 49%. Enquanto isso, as taxas de ocupação de leitos no estado permanecem baixas. Nesta quinta-feira, o índice estava em 65% para leitos de UTI e em 50% para leitos de enfermaria. Os resultados dos indicadores devem auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde 758.120 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 573.120 da CorovaVac e 185 mil da Oxford/AstraZeneca. Mais de 710 mil doses já foram enviadas aos 92 municípios, para atender aos grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunizações.



Até às 9h desta sexta-feira, 260.034 pessoas foram imunizadas contra a covid-19 em 92 municípios do Rio. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do Estado. O balanço é atualizado diariamente e pode ser acompanhado pelo Portal Covid.