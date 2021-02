Secretário de Saúde de Duque de Caxias vacina pessoas no meio da rua Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 14:56 | Atualizado 06/02/2021 14:57

Rio - O secretário municipal de Saúde de Duque de Caxias, José Carlos de Oliveira, foi flagrado aplicando vacinas que combatem a Covid-19 no meio da rua. Nas imagens, o homem que fez o registro afirma que a aplicação do imunizante foi feita sem registro dos vacinados nem protocolos necessários ao procedimento.



Ainda no vídeo, é possível ver José Carlos abordando pessoas nos carros para aplicar a dose. Algumas delas, descem do carro para receber a vacina.

"Aí, aleatório. Não faz um cadastro da pessoa, não pergunta nome, nem nada. Só aplica a vacina. As pessoas passam, e ele chama", relata o homem no vídeo.

Publicidade

Procurada, a Prefeitura de Duque de Caxias disse que o município segue todos os protocolos e que os vacinados são cadastrados.