Av. Niemeyer está fechada nos dois sentidos entre a Avenida Delfim Moreira e o hotel Sheraton Divulgação/COR

Publicado 06/02/2021 17:03 | Atualizado 06/02/2021 17:21

Com o volume de chuvas na cidade do Rio na sexta-feira e neste sábado, a Avenida Niemeyer, que liga três bairros da Zona Sul, está fechada nos dois sentidos entre a Avenida Delfim Moreira e o hotel Sheraton. O bloqueio foi feito como protocolo, segundo o Centro de Operações Rio (COR), devido ao acumulado de chuva de 5 mm em um uma hora.

Com a interdição do trecho, equipes da Guarda Municipal estão no local. A avenida foi fechada por volta das 14h15, quando o Alerta Rio comunicou ao COR que o critério para fechamento do trecho havia sido atingido.

Um pouco mais cedo, por volta das 14h, a Av. Niemeyer já estava com interdições parciais, operando em sistema "pare e siga". Naquele momento, a orientação do COR era para que os motoristas optassem pela Auto Estrada Lagoa-Barra.

Acidente na Estrada Grajaú-Jacarepaguá

Capotamento na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, na tarde deste sábado (6) Divulgação/COR

Uma faixa da via, sentido Grajaú, foi interditada após capotamento, na tarde deste sábado, envolvendo um carro na altura do Lins. De acordo com o COR, não há retenção no trânsito e a CET-Rio e Polícia Militar estão no local.

Bolsões d'água na cidade do Rio

Além da Avenida Niemeyer, o Centro de Operações Rio pediu atenção e registrou bolsões d'água na Estrada das Canárias, sentido Linha Vermelha; na Rua Cândido Benício, em ambos os sentidos, na altura da Vila Olímpica do Mato Alto; na Rua do Catete, na altura da Rua Silveira Martins; e na Rua Viúva Cláudio, no Jacaré. Equipes da Prefeitura foram acionadas para todas essas ocorrências. Na pista lateral da Av. Min. Ivan Lins, na altura da Ponte da Joatinga, sentido Recreio, também foi identificado bolsão d'água e as equipes foram acionadas para o local.

Até por volta das 16h30, o COR havia registrado 53 ocorrências relacionadas à chuva entre sexta-feira e sábado (6 e 7).

