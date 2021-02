Vítimas de incêndio em Santa Cruz recebem documentos emitidos pelo Detran Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 17:57 | Atualizado 06/02/2021 18:00

Rio - O presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, entregou neste sábado (06) carteiras de identidade aos desalojados pelo incêndio ocorrido em 14 de janeiro na ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A secretária de Assistência Social do município do Rio, Laura Carneiro, também participou da entrega. O trabalho está sendo realizado em parceria com a Prefeitura do Rio.



Das 419 pessoas atingidas pela tragédia, 86 perderam os documentos e começaram a receber a 2ª via do RG. As novas identidades estão sendo emitidas, em atendimento especial, no posto do Detran no West Shopping, em Campo Grande.



"Fizemos essa entrega hoje em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município. Garantir que todos tenham acesso ao RG é o primeiro passo para que essas pessoas possam recomeçar suas vidas após a tragédia. Estamos aqui num trabalho conjunto do Governo do Estado com a Prefeitura do Rio", comentou Konder.



Ainda em janeiro, dias após incêndio, o presidente foi ao posto do Detran em Campo Grande conversar com as pessoas e acompanhar o início do processo de confecção das identidades. São histórias como a da ambulante Larissa do Couto Rosa, de 23 anos. Mãe de duas crianças, de seis meses e 3 anos de idade, ela foi uma das primeiras a receber seu documento, neste sábado. "Com a 2ª via da identidade vou poder dar entrada no meu pedido de Bolsa Família. Obrigado por terem me dado esse documento hoje. Agora também vou tentar conseguir um emprego".



A secretária Laura Carneiro ressaltou que a parceria com o Detran vai continuar para que "a população mais vulnerável do Rio tenha seu direito a identificação civil garantido". Para os que necessitam apresentar a 2ª via de certidão de nascimento para a retirada do documento, o Detran.RJ está fazendo a ação em parceria com a Secretaria de Assistência Social e o Cartório de Santa Cruz, para dar celeridade ao processo. Parte dos moradores também já começou a receber da Prefeitura um aluguel social.



O incêndio consumiu os 250 barracos de madeira que formavam a ocupação Unidos Venceremos. Aproximadamente 175 famílias ficaram somente com a roupa do corpo. “Foi uma correria! Tive que sair correndo com meus dois filhos. Nunca vou esquecer", contou Jéssica Sacramento, mãe de duas crianças pequenas. Cerca de cem famílias já foram para novas moradias e parte está abrigada num galpão em Santa Cruz.