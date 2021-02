Por O Dia

Publicado 07/02/2021 08:46 | Atualizado 07/02/2021 08:49

Rio - A cidade completou, às 3h30 deste domingo, 24 horas seguidas em por causa das chuvas que têm caído desde sexta-feira . Apesar da diminuição no volume, a previsão é de chuva fraca a moderada até o fim da noite de hoje. De acordo com o, a máxima do dia será de 29°C e a mínima 17°C.

A Marinha emitiu alerta de ressaca, já que as ondas podem chegar a 3 metros de altura das 9h de hoje até as 3h desta segunda-feira.

Veja a previsão para os próximos dias

. DOMINGO: Mínima: 17°C Máxima: 29°C (chuva de fraca a moderada)

. SEGUNDA: Mínima: 18°C Máxima: 28°C (chuva de fraca a moderada)

. TERÇA: Mínima: 19°C Máxima: 29°C (chuva de fraca a moderada)

. QUARTA: Mínima: 20°C Máxima: 31°C (sem chuva)

. QUINTA: Mínima: 20°C Máxima: 33°C (chuva de fraca a moderada)

A chuva que caiu neste sábado voltou a interditar a, na. A via expressa que ligaao ficou fechada no dois sentidos por cerca de nove horas , das 14h às 23h. A via está funcionando com o sistema "pare e siga", próximo ao, por causa de obras emergenciais dana encosta.