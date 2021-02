Por O Dia

Publicado 07/02/2021 10:50

Rio - A cidade voltou, às 10h10 deste domingo, ao, depois de ficar mais de 24 horas em mobilização por causa das chuvas que têm caído desde sexta-feira . Apesar da diminuição no volume, a previsão para hoje é de chuva fraca a moderada até o fim do dia. De acordo com o, a máxima do dia será de 29°C e a mínima 17°C.