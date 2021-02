Rio de Janeiro

Prefeitura fecha parceira com empresa para a doação de 10 mil teste da covid-19

Secretaria Municipal de Saúde informou que o primeiro lote, com 5 mil unidades, chegou nos últimos dias nas unidades básicas de saúde de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O segundo lote, será entregue no final do mês

Publicado há 4 horas