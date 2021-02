Profissionais da área de educação física acima dos 60 anos começarão a ser vacinados nesta segunda-feira em Nova Iguaçu Divulgação / Prefeitura de Nova Iguaçu

07/02/2021

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu começa a vacinação, a partir desta segunda-feira, dos profissionais de educação física acima de 60 anos. Eles serão incluídos na programação da primeira fase de vacinação do munícipio. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de seus conselhos dentro da validade, para que comprovem que estão aptos a desempenhar suas funções profissionais.

De acordo com a SMS, a decisão segue o Plano de Imunização do Governo Federal, do Ministério da Saúde, que determina que trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde. São eles: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos veterinários, técnicos de laboratório, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia e técnicos de higiene bucal.



Nesta fase da campanha, a aplicação do imunizante Coronavac também será para a população com mais de 80 anos. Semana passada, foi a vez dos idosos acima de 95 anos, entre os dias 8 e 12 de fevereiro, será a vez dos que têm entre 90 e 94 anos. As pessoas com mais de 95 anos que não puderam ser vacinadas nesta semana, podem ir aos postos para serem imunizadas na semana que vem.



O mês de fevereiro é dedicado à realização da campanha para idosos com mais de 80 anos. A semana entre os dias 15 a 19 de fevereiro será para aqueles com idade entre 85 e 89 anos, entre 22 e 26 de fevereiro, a campanha será para quem tem idade de 80 a 84 anos. O atendimento é das 8h30 às 16h, e o idoso deverá apresentar carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão SUS.



No total serão oito pontos de vacinação espalhados pela cidade. O posto drive thru do Centro Olímpico e o Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI) são exclusivos para o atendimento aos idosos com mais de 80 anos. As unidades básicas de saúde de Paraíso, Vila de Cava e Austin, a Policlínica de Miguel Couto e as Clínicas da Família Odiceia Morais, no Centro, e Emilia Gomes, em Comendador Soares atenderão os profissionais de saúde acima de 60 anos e os idosos.



Lista de postos exclusivos para vacinar idosos acima de 80 anos:



1. DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU

Rua Savério José Bruno, s/nº, 1725, Centro.

Referência: Próximo ao Viaduto da Posse.



2. ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI)

Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz.



Postos de vacinação para profissionais de saúde maiores de 60 anos e idosos acima de 80 anos:

3. UNIDADE BÁSICA DO PARAÍSO

Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso

Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho



4. UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA DE CAVA

Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava

Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa



5. POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO

Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto

Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto



6. UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE AUSTIN

Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin

Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin



7. CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA MORAIS

Rua Bolívia, s/nº – Centro



8. CLÍNICA DA FAMÍLIA EMILIA GOMES

Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares

Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares