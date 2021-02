Por O Dia

Publicado 07/02/2021 15:07

Rio - A Prefeitura do Rio realiza, desde sábado (6), operação especial com reforço no efetivo da Guarda Municipal, para promover o ordenamento urbano e coibir desordens, atividades e eventos não autorizados que possam gerar aglomeração na Praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade.



Como resultado, os agentes dispersaram na madrugada deste domingo (7), entre 1h e 2h, um grupo de aproximadamente 80 pessoas que se reunia na altura do Posto 8, em Ipanema, para participar de um luau que aconteceria na Pedra do Arpoador. A ação contou com a participação do comboio integrado pela Seop que atuava na região, com agentes de Controle Urbano, Coordenação de Reboques, Vigilância Sanitária, Assistência Social e 23° Batalhão da Polícia Militar (Leblon).



"Essa integração com a PM e a presença ostensiva da GM nas ruas é muito importante para uma pronta resposta nesse tipo de ocorrência, sempre com foco na proteção do cidadão", afirma o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



O comboio percorreu a Praia do Arpoador, a Praia de Ipanema, entre os postos 8 e 9, e outros pontos de Copacabana, resultando na retirada de três ambulantes irregulares, apreensão de quatro garrafas de vidro e um botijão de gás, além da inspeção em boates e atendimento a 13 pessoas em situação de rua. Três veículos também foram multados e dois deles removidos por estacionamento irregular.



Como medida para reduzir o fluxo de pessoas no Arpoador, a Guarda Municipal antecipou o horário de fechamento do Parque Garota de Ipanema, das 19h para as 16h no sábado, dia 6, e neste domingo, dia 7. Os agentes orientam visitantes e frequentadores para o esvaziamento do parque no horário previsto durante o patrulhamento realizado também nos acessos pela Rua Francisco Otaviano e na Avenida Francisco Bhering, até a altura da Praia do Diabo.



"Recebemos informação sobre a realização de um luau que aconteceria no Arpoador e estamos atuando para coibir esse tipo de evento, que não foi autorizado pela prefeitura e será devidamente impedido pelas nossas equipes durante o patrulhamento preventivo na orla ", disse o comandante da Guarda Municipal, inspetor geral Ricardo Soares.



A Guarda Municipal atuou com efetivo de 71 guardas municipais da Coordenadoria Regional Sul e dos Grupamentos Especiais Tático Móvel (GTM), de Guardas Motociclistas (GGM), de Cães de Guarda (GCG) e de Operações Especiais (GOE).