Gilvan de Souza/Agencia O Dia

Publicado 07/02/2021 16:25 | Atualizado 07/02/2021 16:26

Rio - Policiais civis da 154ª DP (Cordeiro) prenderam, na última sexta-feira (5), duas pessoas envolvidas no latrocínio de Wagner de Paula Medeiros, no município de Macuco, no interior do estado do Rio. O corpo da vítima foi encontrado em seu quarto, anexo ao bar de sua casa.



Segundo as investigações, na última quinta-feira (4), os agentes foram comunicados sobre um homicídio. De imediato, a equipe foi até o local e constatou que Wagner foi amarrado e morto com golpes de barra de ferro. Na madrugada do dia seguinte, um dos suspeitos foi localizado e conduzido para a delegacia, onde confessou o crime e indicou a participação de outro comparsa.



A 154ª DP entrou com pedidos de prisão temporária dos autores, que foram decretados pela Justiça, e os dois acusados foram presos.