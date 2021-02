Banhistas avistam tubarão baleia na altura do posto 6, em Copacabana Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 17:39

Rio - Banhistas e praticantes de Stand Up registraram a presença de um tubarão baleia, na altura do Posto 6, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (7). Nas imagens, é possível ver o animal nadando e surpreendendo as pessoas com a sua presença.

"É uma excelente notícia (o aparecimento do tubarão). Essa é uma espécie que está ameaçada de extinção", celebrou o ambientalista Sergio Ricardo, do Movimento Baía Viva.

Publicidade

O tubarão baleia é considerado o maior peixe do mundo e não é um mamífero. Essa espécie de peixe está no grupo dos peixes cartilaginosos, vive em ambiente marinho, nas águas tropicas e quentes temperadas, e seu nome científico é Rhincodon typus.