Rio registra 162 casos de covid-19 nas últimas 24h

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 19:01

Rio - O Ministério da Saúde informou que registrou, até este domingo (7), 537.986 casos confirmados e 30.597 óbitos por coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Nas últimas 24h, foram contabilizados 162 novos casos e uma morte.

Mais cedo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), fechou uma parceria com a empresa siderúrgica Ternium para a doação de 10 mil testes da covid-19 . Segundo a pasta, o primeiro lote, com 5 mil unidades, chegou nos últimos dias nas unidades básicas de saúde de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Já o segundo lote, será entregue no final do mês.

A SMS ressaltou que os testes, adquiridos do laboratório norte-americano Abbott, seguem os padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS), e os resultados são obtidos em até 20 minutos.



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, enfatizou que testar a população é estratégico para reduzir a disseminação da covid-19 no município. Segundo a pasta, mais de 68.500 testes para covid-19 já foram realizados na cidade neste ano.

Chegada de insumos

No último sábado (6), Os insumos da vacina de Oxford chegaram ao Rio. O avião com a carga pousou no aeroporto do Galeão e a matéria-prima foi transportada para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com escolta da Polícia Federal (PF).

O lote servirá para a produção de ao menos 2,8 milhões de doses, que devem estar prontas para uso entre os dias 12 e 15 de março. "Seguindo todo o protocolo, fazendo todos os testes, trabalhamos com os dias 12 a 15 de março. Mas, se pudermos antecipar, anteciparemos", afirmou a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, em evento nesta sexta-feira, na sede da fundação que teve a participação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.