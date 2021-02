Princípio de incêndio foi na lavanderia e em parte da cozinha em Nova Friburgo, no RJ Corpo de Bombeiros/Divulgação

Por iG

Publicado 07/02/2021 19:29 | Atualizado 07/02/2021 19:31

Rio - Uma idosa, de 67 anos, precisou pular do quarto andar de um prédio para escapar de um incêndio. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (07) em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio ocorreu na lavandeira e em parte da cozinha do apartamento. O fogo foi apagado rapidamente.

Ainda de acordo com os bombeiros, a idosa caiu no primeiro andar após se jogar. Ela foi socorrida em estado grave para o Hospital Municipal Raul Sertã.