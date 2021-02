Por O Dia

Rio - A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) desencadeou, neste domingo (7), uma operação na feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para reprimir o tráfico de animais silvestres e maus-tratos a bichos domésticos. Doze pessoas, entre elas o organizador do evento, foram presas em flagrante.



No local, os policiais encontraram vários animais domésticos - a maioria filhotes -, que estavam submetidos a falta de água, de alimentação, colocados em espaços pequenos e com ausência de imunização. Os bichos também estavam com parasitas na pele.



Todos os presos foram indiciados na Lei Sansão, que prevê punição e aumenta as penas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato.