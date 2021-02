Profissionais da área de educação física acima dos 60 anos começarão a ser vacinados nesta segunda-feira em Nova Iguaçu Divulgação / Prefeitura de Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 07:34

Rio - A Prefeitura do Rio vai dar continuidade à vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira, imunizando os idosos de 89 anos. Para saber qual é a unidade de referência da sua residência, acesse o serviço "Onde ser atendido" , da Secretaria Municipal de Saúde. Em Niterói, pessoas com 88 anos ou mais, incluindo os acamados, serão vacinados hoje.

A vacinação está acontecendo de forma escalonada e de acordo com o calendário do município, essa semana, os contemplados serão os idosos entre 85 e 89 anos. Essa faixa etária engloba mais de 64 mil pessoas.



Também há dois drive-thrus, em que é possível tomar a dose sem sair do carro:

Publicidade

Barra da Tijuca: Parque Olímpico do Rio - acesso pela Rua Projetada após a Jeunesse Arena, no sentido Linha Amarela da Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401. Haverá vacinação tanto para quem chega em carros como para quem chega a pé. O horário de funcionamento é das 9h às 15h.

Maracanã: Câmpus da Uerj - entrada pelo Portão 7, na Avenida Radial Oeste. Esse posto também atende das 9h às 15h.

Publicidade

Niterói

Os idosos com 88 anos ou mais poderão se vacinar nas policlínicas do Barreto, São Lourenço, Vital Brazil e Itaipu, das 8h às 16h. É necessário apresentar a carteira de identidade.

Publicidade

Já os idosos acamados, com 88 anos ou mais, deverão solicitar o atendimento pelo e-mail [email protected] . Eles precisarão informar nome, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde e telefone de contato.

Endereços:



Policlínica Dr. Carlos Antônio da Silva - Rua Jansen de Mello s/nº – São Lourenço;

Policlínica Dr. Sérgio Arouca - Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa;

Policlínica de Itaipu - Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu;

Policlínica do Barreto - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Publicidade

Entrada nas policlínicas e acolhimento das 8h às 16h, com vacinação até 17h.